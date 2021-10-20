Artilheiro do Mineiro Sub-20 pelo Crueiro, Daniel JR projeta a final diante do América-MG

Cruzeiro e América-MG começam, neste domingo, às 15h30, a decisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Uma das atrações do clássico é Daniel JR. O jogador da Raposa é o artilheiro isolado da competição com oito gols. - Fizemos uma boa campanha no Estadual. Chegamos muito motivados pelo resultado conquistado diante do Atlético na semifinal. Agora teremos outro grande rival pela frente, que será o América. Espero uma grande decisão, dois jogos acirrados. Mas estamos preparados e confiantes em conquistar o torneio - afirmou o jogador. Daniel faz uma ótima temporada individual. Além da artilharia e um dos principais responsáveis pela chegada do Cruzeiro na decisão estadual, o camisa 10 também teve grandes atuações no Brasileiro da categoria. - Estou muito feliz com a minha temporada. Consegui ter uma regularidade muito boa, ajudando com gols e assistências. Devo isso ao grande trabalho realizado pela comissão do Cruzeiro e aos jogadores. Espero coroar os números com o título mineiro - finalizou.