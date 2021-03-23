Artilheiro do Flamengo, Rodrigo Muniz inicia Carioca com ótimo aproveitamento nas finalizações

Rodrigo Muniz começou o Carioca de 2021 com tudo. Aproveitando a sequência enquanto as principais estrelas do elenco não voltam a atuar, o centroavante aproveita a oportunidade e tem quatro gols nas quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara, sendo o artilheiro do Campeonato Estadual. Vale destacar o aproveitamento do garoto: são 15 finalizações, sendo nove no alvo.

Outra qualidade que o jovem atacante mostrou neste início de Estadual é a de que não precisa de muitos toques para conseguir castigar o adversários. Nos quatro gols que marcou - dois no Macaé e dois no Resende - Muniz finalizou "de primeira". As assistências foram de Matheuzinho (2), Ramon e Michael. O Flamengo vem sendo comandado neste início do Estadual por Mauricio Souza, do Sub-20, mas, de acordo com o atacante, o treinador Rogério Ceni também tem importância no seu desempenho neste início de temporada, elevando sua confiança para arriscar as finalizações com os treinos no Ninho.Nesta quarta, o Rubro-Negro enfrenta o Botafogo, pela quinta rodada da Taça Guanabara, e Rodrigo Muniz está à disposição de Maurício Souza. Assim como foi contra o Resende, na última sexta, o jovem centroavante deve iniciar a partida entre os reservas, com Pedro comandando o ataque do Rubro-Negro.