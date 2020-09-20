Artilheiro do Corinthians é anunciado no Racing Ferrol

Crédito: Nathan foi o artilheiro do time sub-20 do Corinthians na temporada de 2019. (Crédito: Luiz Munhoz

O atacante Nathan, de 21 anos, foi oficializado como novo jogador do Racing Ferrol, clube da terceira divisão da Espanha, nesse sábado (20). O jogador foi emprestado até o fim de junho de 2021. Após esse período, volta para o Parque São Jorge.

Contratado pelo Corinthians em 2017, vindo do Nova Iguaçu, o atleta foi o artilheiro isolado da equipe sub-20 na temporada passada. Nathan marcou 30 gols em 54 jogos, sob o comando do técnico Dyego Coelho.

Como seu contrato com o time brasileiro vai até 2023, a diretoria imagina que o atacante vai ganhar a experiência e a bagagem necessária para jogar pela equipe profissional do Timão. Nessa temporada, ele não teve espaço com Tiago Nunes.