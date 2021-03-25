Artilheiro do Carioca, Rodrigo Muniz celebra boa fase no Flamengo e revela conversa com Rogério Ceni

Se o início do Carioca vem servindo como 'laboratório' para os jovens do Flamengo, um deles está aproveitando bem as oportunidades. Apesar de começar no banco de reservas, Rodrigo Muniz entrou durante o clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, e deu sequência à fase goleadora ao abrir o placar para o Rubro-Negro.
Substituto de Pedro, que deixou o campo no início da primeira etapa, Muniz marcou o quinto gol no Carioca e ampliou a vantagem na artilharia da competição. Após a partida, o atacante concedeu entrevista e celebrou o momento no começo da temporada. O jovem citou ainda a concorrência na posição com Pedro e Gabigol.
- A gente sempre sonha e coloquei na minha cabeça que ia trabalhar para conquistar minha vaga. Graças a Deus estou tendo oportunidade e está dando certo. Estou com os melhores do Brasil, trabalho com os melhores, então estou evoluindo a cada dia e vou continuar trabalhando.
Rodrigo Muniz ainda revelou conversas com o técnico Rogério Ceni. Apesar da equipe ainda estar sendo comandada por Maurício Souza, o treinador do grupo principal esteve presente no Nilton Santos para acompanhar a nova vitória do Flamengo, que assume a liderança da Taça Guanabara.
- Ele conversa com todos. Em especial comigo tem sido bastante. Tenho evoluído e ele tem me parabenizado.
O próximo compromisso do Flamengo no Carioca será no sábado, às 21h05, contra o Boavista.