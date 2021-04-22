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Artilheiro do Carioca, Alef Manga projeta 'decisão' com o Flamengo: 'Jogo mais importante da minha vida'

Autor de nove gols no Estadual, atacante vem se destacando e é um dos trunfos do Volta Redonda no duelo de sábado, que vale o título da Taça Guanabara
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Publicado em 22 de Abril de 2021 às 16:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 16:25
Crédito: ANDRÉ MOREIRA/VRFC
Quando o Flamengo entrar em campo no sábado para encarar o Volta Redonda, a defesa rubro-negra terá um desafio pela frente: parar Alef Manga, atual artilheiro do Carioca. Em 12 jogos na temporada, o atacante marcou 12 gols, sendo nove só no Estadual.
Ao lado dos companheiros, ele foi peça fundamental para o Voltaço conquistar a classificação antecipada às semifinais. Agora, diante do Flamengo, o objetivo de Alef Manga é conquistar o título da Taça Guanabara.
+ Flamengo se reapresenta para jogo que pode trazer a 12ª taça em dois anos- O que estamos vivendo é resultado de muito trabalho, dedicação e foco desde 11 de janeiro, data do início da nossa pré-temporada. Estou sendo abençoado com gols nesta competição e podendo fazer um Campeonato Carioca espetacular. Eu sempre quero buscar algo a mais. Quero chegar numa final e ser campeão. Temos um compromisso sábado e digo que é o mais importante da minha vida, já que dependemos de uma vitória para sermos campeões. Estamos com uma grande campanha até aqui e queremos mais - disse Alef Manga.
Para erguer o seu segundo título da Taça Guanabara na história - o primeiro foi em 2005 - , o Volta Redonda precisa vencer o Flamengo por um placar simples. Como enfrentar o atual bicampeão brasileiro não é uma tarefa fácil, o goleador afirma que o Tricolor de Aço precisará se impor dentro de campo.
- O Flamengo é o melhor time do Brasil, mas também sabemos da qualidade que o Volta Redonda tem e da capacidade dos jogadores do nosso elenco. A gente vai buscar imprimir o nosso estilo de jogo, como tem sido desde a estreia. Creio que será uma partida muito boa, difícil por conta do nível do time adversário e deveremos ter sabedoria para conquistar a taça.
+ Confira a tabela completa da Taça Guanabara
Flamengo e Volta Redonda se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), pela última rodada da Taça Guanabara. A partida será disputada no Maracanã e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. Na classificação, o Tricolor de Aço tem 21 pontos, enquanto o Rubro-Negro tem 20.

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