Artilheiro do Botafogo, Rafael Navarro termina como o jogador com mais participações em gols na Série B

Baita temporada do atacante! Rafael Navarro, artilheiro do Botafogo no ano, foi o jogador da Série B com mais participações diretas em gols. Na terceira posição da artilharia do campeonato, Navarro balançou as redes 15 vezes e deu nove assistências - somando 24 ações que resultaram em gols.> Diego Loureiro, do Botafogo, fecha Série B como o goleiro com mais jogos sem sofrer gols

Navarro teve uma temporada fantástica com a camisa do Botafogo e foi decisivo para a campanha do clube. O atacante marcou o primeiro gol da equipe na Série B, o do acesso e o último do time no ano.

O atacante foi o primeiro jogador a chegar na marca de 20 participações em gols. Na ocasião, Navarro teve uma ótima atuação e marcou dois gols na partida contra o Brusque, no Nilton Santos. Além do camisa 99, o meia Jean Carlos, do Náutico, também alcançou a marca.

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O pódio dos jogadores com mais participações em gols na Série B ficou com: Navarro, com 24; Jean Carlos, com 20; Léo Gamalho e Régis, com 19. Vale destacar que Edu, artilheiro da competição com 17 gols, ficou com 18 ações, já que só deu uma assistência.