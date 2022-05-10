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futebol

Artilheiro do Botafogo, Erison vive melhor temporada da carreira

El Toro já tem melhor individual desde que se tornou jogador e também é o atleta que mais balançou as redes pelo Glorioso em 2022...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 05:00
Erison assumiu, de vez, um papel de protagonista no Botafogo. O camisa 89 foi o autor do gol da vitória do Alvinegro sobre o Flamengo no último domingo pelo Brasileirão. Além da vitória, o atacante também pode comemorar uma conquista pessoal: ele vive a melhor temporada individual da carreira.+ Botafogo: Kanu trabalhou em três períodos e mudou alimentação para poder jogar contra o Flamengo
'El Toro' chegou a onze gols marcados. Antes, ele não havia passado de nove bolas na rede em um mesmo ano. Destaque na reta final da última Série B pelo Brasil de Pelotas, Erison foi uma aposta de Eduardo Freeland, ex-diretor de futebol do Glorioso, no mercado.
O jogador se profissionalizou apenas em 2018, já com 18 anos, após passar em uma 'peneira' para entrar no time sub-20 do XV de Piracicaba. Desta forma, ele vive o melhor contando todos os anos da curta carreira como o jogador.
Os onze gols com a camisa alvinegra em 2022 o colocam como artilheiro do clube na temporada. Erison nem mesmo era titular do Botafogo no começo do ano, mas conquistou a vaga no onze titular a partir da chegada de Luís Castro e tem dado resposta positiva.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Nem mesmo os rivais conseguiram escapar da 'chifrada'. Erison fez gols em todos os clássicos e foi protagonista nas duas vitórias do Botafogo no Brasileirão. Além de artilheiro, o camisa 89 tem aparecido nos momentos decisivos.
O 2022 de Erison já é especial de qualquer forma. De jogador pouco conhecido no Brasil de Pelotas a um atleta que chega a inspirar comemorações de torcedores no Botafogo, o 'El Toro' está no holofote.TEMPORADAS DE ERISON
2022: 11 gols pelo Botafogo2021: 9 gols por Brasil de Pelotas e XV de Piracicaba2020: 6 gols por Figueirense e XV de Piracicaba 2019: 8 gols no sub-20 do XV de Piracicaba
Crédito: ErisonfezogoldoBotafogocontraoFlamengo(Foto:LancePress/Eduandrade

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