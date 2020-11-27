AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Artilheiro da Taça Rio Sub-20, Léo Melo confia no Voltaço contra o Botafogo na final
futebol

Artilheiro da Taça Rio Sub-20, Léo Melo confia no Voltaço contra o Botafogo na final

Equipe precisa reverter uma desvantagem de 1 a 0 na final do segundo turno do Carioca...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 17:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 17:52
Crédito: Divulgação/Volta Redonda
Artilheiro isolado da Taça Rio Sub-20 com sete gols, o atacante Léo Melo é a esperança do Volta Redonda na segunda partida da decisão do torneio neste sábado contra o Botafogo, no CT Carvalheiras. Destaque do clube do Sul Fluminense, Léo crê que sua equipe tem todas as chances de reverter o resultado negativo do jogo de ida.
- Dependemos de uma vitória. Como perdemos por um a zero, agora necessitamos derrotá-los por dois gols de diferença para sermos campeões. Venho numa fase muito boa e tenho bastante confiança que poderei ajudar o Volta Redonda mais uma vez - afirmou.
Léo é também vice-artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20 - contando com a Taça Guanabara - com 11 gols. Tratado como uma grande promessa, seu nome é frequentemente cogitado para ser aproveitado pelo time profissional que disputa a Série C. O jovem jogador se diz pronto para atuar entre os adultos.
- Não tenho dúvidas quanto a isso. Estou completamente preparado para a qualquer momento ser utilizado na equipe principal. É um sonho e sei que não demorará para se realizar - encerrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Saí à caça dos homens que filmavam secretamente suas mulheres e compartilhavam os vídeos na internet'
Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), vereador de Vitória - condenação por agressão e estupro de criança
Vereador de Vitória é condenado a 31 anos de prisão por estuprar criança
Raysla Hérlem e Jessé Araújo, vítimas do acidente de carro em Santa Teresa
MPES denuncia motorista de acidente que matou dois jovens em Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados