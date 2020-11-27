Artilheiro da Taça Rio Sub-20, Léo Melo confia no Voltaço contra o Botafogo na final

Crédito: Divulgação/Volta Redonda

Artilheiro isolado da Taça Rio Sub-20 com sete gols, o atacante Léo Melo é a esperança do Volta Redonda na segunda partida da decisão do torneio neste sábado contra o Botafogo, no CT Carvalheiras. Destaque do clube do Sul Fluminense, Léo crê que sua equipe tem todas as chances de reverter o resultado negativo do jogo de ida.

- Dependemos de uma vitória. Como perdemos por um a zero, agora necessitamos derrotá-los por dois gols de diferença para sermos campeões. Venho numa fase muito boa e tenho bastante confiança que poderei ajudar o Volta Redonda mais uma vez - afirmou.

Léo é também vice-artilheiro do Campeonato Carioca Sub-20 - contando com a Taça Guanabara - com 11 gols. Tratado como uma grande promessa, seu nome é frequentemente cogitado para ser aproveitado pelo time profissional que disputa a Série C. O jovem jogador se diz pronto para atuar entre os adultos.