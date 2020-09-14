Artilheiro, Cano revela preparação no Vasco: 'Imagino todas as coisas dentro da partida'

Crédito: Maga Jr Ofotografico

Contra o Botafogo foi apenas mais um. No Campeonato Brasileiro, seis gols que fazem dele vice-artilheiro. Na temporada já são 16 em 23 partidas. Germán Cano vive fase de sucesso no Vasco, para a alegria do time e da torcida cruz-maltina. Para estes, ele explica como se prepara para cada jogo.- O posicionamento é muito importante dentro da minha função. Eu visualizo antes de me posicionar, tento imaginar as jogadas um dia antes das partidas na concentração. Eu imagino como quero me posicionar, como quero receber, como vou chutar cara a cara com o goleiro... imagino todas as coisas dentro da partida e, depois, dentro da partida, em algum momento sei que essa situação de gol vai acontecer - explicou Cano ao canal de televisão por assinatura Sportv. E completou:

- Sei que posso ter só uma situação de gol na partida, uma única situação. Creio que os gols estão saindo por causa de um pouco de tudo, mas especialmente por essa parte de visualização - afirmou.

Justiça seja feita, a boa fase de Cano não começou em 2020. O argentino de 32 já vinha de duas temporadas artilheiras no Independiente Medellín, da Colômbia. Lá, entre 2018 e 2019 ele deixou 74 gols em 96 partidas.