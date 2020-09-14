Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Artilheiro, Cano revela preparação no Vasco: 'Imagino todas as coisas dentro da partida'
futebol

Artilheiro, Cano revela preparação no Vasco: 'Imagino todas as coisas dentro da partida'

Centroavante argentino vive a terceira temporada seguida de boa fase. O Cruz-Maltino se vale do jogador, que explica que prever as jogadas no dia anterior ajuda nos jogos...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 17:33
Crédito: Maga Jr Ofotografico
Contra o Botafogo foi apenas mais um. No Campeonato Brasileiro, seis gols que fazem dele vice-artilheiro. Na temporada já são 16 em 23 partidas. Germán Cano vive fase de sucesso no Vasco, para a alegria do time e da torcida cruz-maltina. Para estes, ele explica como se prepara para cada jogo.- O posicionamento é muito importante dentro da minha função. Eu visualizo antes de me posicionar, tento imaginar as jogadas um dia antes das partidas na concentração. Eu imagino como quero me posicionar, como quero receber, como vou chutar cara a cara com o goleiro... imagino todas as coisas dentro da partida e, depois, dentro da partida, em algum momento sei que essa situação de gol vai acontecer - explicou Cano ao canal de televisão por assinatura Sportv. E completou:
- Sei que posso ter só uma situação de gol na partida, uma única situação. Creio que os gols estão saindo por causa de um pouco de tudo, mas especialmente por essa parte de visualização - afirmou.
Justiça seja feita, a boa fase de Cano não começou em 2020. O argentino de 32 já vinha de duas temporadas artilheiras no Independiente Medellín, da Colômbia. Lá, entre 2018 e 2019 ele deixou 74 gols em 96 partidas.
- É um momento extraordinário que estou vivendo. Estou desfrutando muitíssimo, estou muito feliz de estar aqui, marcando gols que estão dando vitórias ao time. Espero conseguir fazer tudo o que fiz na Colômbia aqui no Vasco. Estou feliz no Vasco, quero seguir somando partidas, minutos e gols para ajudar o clube. Estou aqui para isso. Estou tranquilo e muito contente com esse momento da minha carreira como futebolista - celebrou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados