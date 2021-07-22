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Artilheira do Corinthians, Gabi Nunes deixa o clube para jogar na Europa: 'Sempre será a minha casa'

Atacante seguirá passos de Giovanna Crivelari, que também deixou o Timão para jogar fora do Brasil: 'Sei que as portas sempre estarão abertas'...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:36
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
A atacante Gabi Nunes deixará o Corinthians.
Artilheria corintiana na atual geração do futebol feminino jogará no futebol europeu. O negócio foi fechado no início desta semana, mas o clube de destino da atleta ainda não foi divulgado.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAo receber algumas propostas pela jogadora, a diretoria corintiana informa que procurou Gabi e o seu estafe e viu que havia interesse da parte em prosseguir com as tratativas.
– Agradeço a todos do Corinthians, as minhas companheiras e principalmente a torcida, que sempre me apoiou, e ao clube, que esteve comigo e todos os momentos, e dando suporte que eu precisava. A única palavra que tenho para essa instituição é gratidão. O Corinthians é e sempre será a minha casa e sei que as portas sempre estarão abertas – disse Nunes.
Em cinco temporadas, a atacante disputou 115 partidas e marcou 77 gols, sendo, inclusive, a maior goleadora da história do Brasileirão Feminino.
- Os momentos de despedida são sempre difíceis, mas fico feliz por tudo o que consegui construir no Corinthians. Desde criança sonhamos me deixa o nosso nome em um clube e acredito que consegui isso aqui – concluiu a jogadora.
Gabi Nunes é a segunda baixa que o time feminino corintiano terá. No início do mês, o Time do Povo também comunicou a saída da atacante Giovanna Crivelari para um time do exterior, que também não teve o nome divulgado.

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