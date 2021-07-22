Artilheira do Corinthians, Gabi Nunes deixa o clube para jogar na Europa: 'Sempre será a minha casa'

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A atacante Gabi Nunes deixará o Corinthians.

Artilheria corintiana na atual geração do futebol feminino jogará no futebol europeu. O negócio foi fechado no início desta semana, mas o clube de destino da atleta ainda não foi divulgado.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAo receber algumas propostas pela jogadora, a diretoria corintiana informa que procurou Gabi e o seu estafe e viu que havia interesse da parte em prosseguir com as tratativas.

– Agradeço a todos do Corinthians, as minhas companheiras e principalmente a torcida, que sempre me apoiou, e ao clube, que esteve comigo e todos os momentos, e dando suporte que eu precisava. A única palavra que tenho para essa instituição é gratidão. O Corinthians é e sempre será a minha casa e sei que as portas sempre estarão abertas – disse Nunes.

Em cinco temporadas, a atacante disputou 115 partidas e marcou 77 gols, sendo, inclusive, a maior goleadora da história do Brasileirão Feminino.

- Os momentos de despedida são sempre difíceis, mas fico feliz por tudo o que consegui construir no Corinthians. Desde criança sonhamos me deixa o nosso nome em um clube e acredito que consegui isso aqui – concluiu a jogadora.