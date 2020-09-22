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Arthur Gomes revela distrações para voo longo e fala sobre 'mentalidade de vitória' do Santos na Libertadores

Elenco santista encarará nove horas de viagem rumo ao Equador, para encarar o Delfin, nesta quinta-feira (24)...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:39

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 15:39
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
A caminho do Equador, para a partida contra o Delfin, pela quarta rodada do grupo G da Copa Libertadores, na quinta-feira (24), às 23h, o elenco do Santos encara nove horas em voo fretado. Titular no empate sem gols contra o Botafogo, no último domingo (20), pela 11ª rodada do Brasileirão, Arthur Gomes destacou as distrações que o grupo santista planeja para não sentir o cansaço do trajeto.
– Já estamos vendo os baralhos pra gente ir jogando, porque é uma viagem longa, cansativa. O bom que o voo é fretado, então dá pra gente ir mais relaxado. É aproveitar. Ficar na resenha pra viagem não demorar tanto, passar logo – afirmou à Santos TV.O grupo santista já “trocou a chave” após o 0 a 0 contra o Alvinegro Carioca e agora, segundo Arthur, a mentalidade do elenco é de vitória, esperando muita luta contra o Delfin. Da partida contra a Estrela Solitária, resta apenas o aprendizado, do que ele considera um empate com gosto de derrota. – Fiquei triste pelo empate, que ficou um gostinho de derrota, porque o nosso time foi superior ao time do Botafogo, que é um grande time também, mas criamos muito e tivemos muitas chances de sair com a vitória. Mas é levar de aprendizado para que nos próximos jogos a gente possa concluir em gol essas oportunidades – pontuou Arthur.
– Libertadores é sempre muito disputado, a gente sabe disso, e, com certeza, o nosso time vai lutar bastante. Mentalidade nesse jogo é conquistar a vitória, e se Deus quiser é fazer um bom jogo lá e sair com ponto positivo – acrescentou.
Vice-artilheiro do Santos na temporada, com três gols, Arthur Gomes está com moral com o técnico Cuca. Improvisado como meia em algumas partidas, o camisa 23 ganhou a disputa interna com Lucas Braga para compor a lacuna deixada pelo atacante venezuelano Soteldo no último jogo. O camisa 10 estava suspenso e já se juntou ao elenco para retornar no confronto pela Libertadores.

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