Arthur Gomes revela distrações para voo longo e fala sobre 'mentalidade de vitória' do Santos na Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A caminho do Equador, para a partida contra o Delfin, pela quarta rodada do grupo G da Copa Libertadores, na quinta-feira (24), às 23h, o elenco do Santos encara nove horas em voo fretado. Titular no empate sem gols contra o Botafogo, no último domingo (20), pela 11ª rodada do Brasileirão, Arthur Gomes destacou as distrações que o grupo santista planeja para não sentir o cansaço do trajeto.

– Já estamos vendo os baralhos pra gente ir jogando, porque é uma viagem longa, cansativa. O bom que o voo é fretado, então dá pra gente ir mais relaxado. É aproveitar. Ficar na resenha pra viagem não demorar tanto, passar logo – afirmou à Santos TV.O grupo santista já “trocou a chave” após o 0 a 0 contra o Alvinegro Carioca e agora, segundo Arthur, a mentalidade do elenco é de vitória, esperando muita luta contra o Delfin. Da partida contra a Estrela Solitária, resta apenas o aprendizado, do que ele considera um empate com gosto de derrota. – Fiquei triste pelo empate, que ficou um gostinho de derrota, porque o nosso time foi superior ao time do Botafogo, que é um grande time também, mas criamos muito e tivemos muitas chances de sair com a vitória. Mas é levar de aprendizado para que nos próximos jogos a gente possa concluir em gol essas oportunidades – pontuou Arthur.

– Libertadores é sempre muito disputado, a gente sabe disso, e, com certeza, o nosso time vai lutar bastante. Mentalidade nesse jogo é conquistar a vitória, e se Deus quiser é fazer um bom jogo lá e sair com ponto positivo – acrescentou.