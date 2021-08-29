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futebol

Arthur Gomes é apresentado como novo reforço do Estoril Praia

Santos ficou com 50% dos direitos econômicos do jogador em uma negociação futura...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 13:00
Crédito: O atacante Arthur Gomes foi apresentado pelo Estorial neste domingo (Divulgação Estoril
O atacante Arthur Gomes foi anunciado neste domingo como novo reforço do Estoril Praia, de Portugal. O jogador tinha contrato com o Santos até o final do ano e estava emprestado ao Atlético-GO, mas recebeu a proposta do clube português e chegou a um acordo para liberação do Peixe.Para aceitar a rescisão, o Santos ficou com 50% dos direitos sobre uma venda futura do jogador. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador.
- Estou muito feliz de jogar no Estoril Praia e de ter a oportunidade de competir na Europa. Vou fazer o meu melhor para conseguirmos alcançar os objetivos do clube - afirmou Arthur Gomes.Aos 22 anos de idade, o Menino de Vila chegou à base em 2010, estreou como profissional em novembro de 2016 e fez 99 jogos com a camisa do Peixe, com 11 gols marcados.

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