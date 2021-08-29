Arthur Gomes é apresentado como novo reforço do Estoril Praia

O atacante Arthur Gomes foi anunciado neste domingo como novo reforço do Estoril Praia, de Portugal. O jogador tinha contrato com o Santos até o final do ano e estava emprestado ao Atlético-GO, mas recebeu a proposta do clube português e chegou a um acordo para liberação do Peixe.Para aceitar a rescisão, o Santos ficou com 50% dos direitos sobre uma venda futura do jogador. A negociação contou com a participação do pai do atacante Neymar, que é um dos representantes do jogador.