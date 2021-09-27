Arthur Elias celebra seu terceiro título Brasileiro pelo Corinthians: 'As mulheres merecem mais'

O técnico do time feminino do Corinthians, Arthur Elias, tem muitos motivos de sobra para comemorar. No comando da equipe nos três títulos nacionais, o treinador não poupou elogios às atletas e disse que "as mulheres merecem mais".- É muito gratificante. Trabalhei muito para isso, estou no feminino desde 2006, e meu primeiro título na carreira foi em 2013. Acreditei no futebol feminino, já trabalhei sem remuneração quando a modalidade estava longe de ser o que é hoje. As mulheres merecem mais e fico feliz pela minha trajetória com muita luta e competência - comemorou Arthur Elias.Com uma bela campanha no Campeonato Brasileiro, o Timão venceu os seis jogos do mata-mata, marcou 20 gols nesta fase e sofreu apenas quatro.