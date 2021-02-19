Arthur comemora oportunidades no Coritiba e exalta aprendizado: 'Dias que ficarão na memória'

Crédito: Divulgação/Coritiba

O goleiro Arthur, de 24 anos, começou o ano de 2021 de forma especial no Coritiba. Isso porque o jogador fez a sua estreia na equipe profissional do Coxa na derrota por 2 a 0 para o Santos e, na última quarta-feira, conquistou sua primeira vitória na meta do clube, no triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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No Coritiba, desde 2016 nas categorias de base, Arthur não escondeu a felicidade por momento na carreira e agradeceu comissão e companheiros por dias inesquecíveis:

- É um momento muito especial na minha vida. Trabalhei muito para que chegasse o dia de eu estar no profissional jogando, defendendo o Coritiba dentro de campo em uma grande competição. Então é um sonho realizado que tenho que agradecer a Deus, aos meus familiares e a todos os meus companheiros e profissionais que me ajudaram - disse, antes de completar:

- Claro que teve ansiedade, aquele frio na barriga, mas me sentia muito preparado para fazer o meu melhor. Infelizmente contra o Santos fomos derrotados, mas contra o Palmeiras fizemos uma boa partida, lutamos até o final e saímos com a vitória. Então sem dúvidas são dias que ficarão na minha memória.Contra o Santos, Arthur sofreu dois gols, porém saiu do duelo com três grandes defesas. Já contra o Palmeiras, sem ser vazado, novamente o goleiro do Coxa apareceu e evitou o gol adversário em dois momentos. A jovem promessa alviverde comentou sobre as oportunidades que vem recebendo.

- Estou procurando aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades. No dia a dia sempre estou aprendendo muito com o Wilson, o Muralha, a comissão técnica, com os jogadores mais experientes. Então sinto que estou crescendo cada dia mais e espero seguir evoluindo para fazer o meu melhor pelo Coritiba - encerrou.