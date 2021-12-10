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Arthur chega atrasado em treino da Juventus e não é relacionado para jogo do Campeonato Italiano

Brasileiro fica de fora da convocatória para a partida com o Venezia, fora de casa, e técnico da Juve reclama: 'Na véspera de um jogo é uma coisa que não pode acontecer'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 11:15

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 11:15

A fase não é das melhores para o brasileiro Arthur na Juventus. Com apenas oito partidas realizadas na temporada, sendo apenas duas como titular, o meio-campista não entrará em campo contra o Venezia, neste sábado, pelo Campeonato Italiano. Segundo o técnico Massimiliano Allegri o motivo é indisciplina. Em entrevista coletiva na véspera do duelo, que será fora de casa para a Velha Senhora, o treinador de 54 anos afirmou que o jogador não será convocado, pois chegou atrasado ao treino desta sexta-feira.
- Arthur chegou atrasado para o treino e não será convocado. É uma pena, essas coisas acontecem, mas na véspera de um jogo é uma coisa que não pode acontecer - declarou Allegri.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano
Recuperado de problemas físicos, Arthur está inteiramente à disposição da Juventus. Na última quarta-feira, na vitória do time italiano sobre o Malmö, na Champions League, o camisa 5 atuou os 90 minutos.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
Segundo a imprensa internacional, o brasileiro pode deixar a Juventus em breve, inclusive. O jornal "Abendzeitung", da Alemanha, informou que o atleta pode ser envolvido em uma troca com o Bayern de Munique pelo lateral-direito Benjamin Pavard.
Crédito: ArthurtemcontratocomaJuventusatéjunhode2025(Foto:Divulgação/Juventus

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