Arthur Caike e Matheus Pereira tem lesões confirmadas e Manoel volta aos treinos no Cruzeiro

O boletim médico do Cruzeiro tem três novidades, sendo duas ruins e um retorno. A Raposa, de Felipão, terá a volta do zagueiro Manoel, que havia testado positivo para Covid-19 e ficou isolado cuidando da doença. O jogador já está treinando e deve ficar à disposição do time para o jogo de sexta-feira, 30 de outubro, contra o Paraná, no Mineirão. Em contrapartida, o time mineiro perde dois jogadores por questões físicas: atacante Arthur Caike e o lateral-esquerdo Matheus Pereira Matheus Pereira.