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Arthur Caike e Matheus Pereira tem lesões confirmadas e Manoel volta aos treinos no Cruzeiro

O atacante e o lateral tiveram problemas musculares constatados depois do jogo contra o Náutico. O zagueiro se recuperou do contágio pela Covid-19...
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Publicado em 

27 out 2020 às 16:27

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 16:27

Crédito: Manoel vira reforço para Felipão após se curar da Covid-19-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O boletim médico do Cruzeiro tem três novidades, sendo duas ruins e um retorno. A Raposa, de Felipão, terá a volta do zagueiro Manoel, que havia testado positivo para Covid-19 e ficou isolado cuidando da doença. O jogador já está treinando e deve ficar à disposição do time para o jogo de sexta-feira, 30 de outubro, contra o Paraná, no Mineirão. Em contrapartida, o time mineiro perde dois jogadores por questões físicas: atacante Arthur Caike e o lateral-esquerdo Matheus Pereira Matheus Pereira.
Matheus teve constatado um estiramento no ligamento do joelho esquerdo, enquanto Caike sofreu estiramento muscular na coxa direita. A dupla, que sofreu as lesões no duelo contra o Náutico, já estão em tratamento. O Cruzeiro não comenta sobre o tempo de recuperação de seus atletas.

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