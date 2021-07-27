Arthur Cabral recebe proposta do futebol alemão e Palmeiras pode receber bolada

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

O Bayer Leverkusen, da Alemanha, fez uma proposta oficial ao Basel, da Suíça, para contratar o atacante brasileiro Arthur Cabral, de 23 anos. Os valores da negociação giram em torno de R$ 50 milhões e interessam ao Palmeiras, ex-clube do jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo 'ge'.

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Pelo acordo feito na venda de Arthur Cabral em 2020, o Palmeiras tem direito a 30% do lucro obtido pelo Basel na negociação, ou seja, a diferença entre o que o clube suíço pagou (4,4 milhões de euros) e o que vai receber. Pelo valor atual da proposta, a quantia repassada ao Verdão seria de cerca de 1,08 milhão de euros (R$ 6,6 milhões). No entanto, o atual clube do centroavante pediu 12 milhões de euros (R$ 73 milhões) aos alemães e as conversas estão em curso.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO Ceará, no entanto, entende que tem direito a metade desses 30% do lucro na negociação. O Palmeiras não entende da mesma forma, o que pode acarretar em uma disputa jurídica entre os dois clubes, caso a transferência de Arthur Cabral aconteça.

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