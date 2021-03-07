Arthur assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

O trabalho de valorização da base segue a todo vapor no Fluminense. Neste domingo, o meio-campista Arthur, de apenas 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Tricolor, válido por cinco anos. Arthur fez história pelo clube das Laranjeiras na partida contra o Resende: ele bateu o recorde do jogador mais jovem da história a atuar pelo time profissional do Fluminense.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores> Veja a tabela do Campeonato Carioca- É um momento muito especial na minha vida. Eu sonhei com isso, mas é só o começo e vou continuar trabalhando", disse o jogador formado em Xerém, que completou falando sobre a expectativa para seu primeiro ano como profissional: "Muito boa. Que esse ano seja um ano de vitórias e dê tudo certo - comemorou Arthur.No momento da assinatura, o jovem jogador estava na presença de familiares e dos próprios representantes. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, comemorou o acerto e agradeceu a todos pela confiança no projeto do clube.