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futebol

Arthur assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

Jogador fez história na partida contra o Resende ao se tornar o jogador mais jovem a entrar em campo pelo Tricolor das Laranjeiras...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 14:59

LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2021 às 14:59
Crédito: Raphael Santos/FFC
O trabalho de valorização da base segue a todo vapor no Fluminense. Neste domingo, o meio-campista Arthur, de apenas 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Tricolor, válido por cinco anos. Arthur fez história pelo clube das Laranjeiras na partida contra o Resende: ele bateu o recorde do jogador mais jovem da história a atuar pelo time profissional do Fluminense.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores> Veja a tabela do Campeonato Carioca- É um momento muito especial na minha vida. Eu sonhei com isso, mas é só o começo e vou continuar trabalhando", disse o jogador formado em Xerém, que completou falando sobre a expectativa para seu primeiro ano como profissional: "Muito boa. Que esse ano seja um ano de vitórias e dê tudo certo - comemorou Arthur.No momento da assinatura, o jovem jogador estava na presença de familiares e dos próprios representantes. Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, comemorou o acerto e agradeceu a todos pela confiança no projeto do clube.
- A gente fica muito feliz, faz parte do nosso projeto fortalecer cada dia mais a nossa base e essa transição para o profissional. O Arthur é uma grande promessa nossa, um atleta que a gente já aposta e acredita há muito tempo.
- Esse primeiro contrato dele como profissional nos deixa muito feliz porque mostra que a família dele acredita no projeto Fluminense, que os representantes e empresários também acreditaram no projeto do clube, e ele também - concluiu o presidente.

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