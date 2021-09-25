Arsenal x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Inglês

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Tem clássico londrino neste domingo. Pela sexta rodada do Campeonato Inglês, o Arsenal recebe o Tottenham para uma das maiores rivalidades da Premier League. O partida será realizada no Emirates Stadium, casa dos Gunners, às 12h30 (de Brasília).ARSENALTentando se afastar das últimas posições, o Arsenal vem em bom momento. Apesar das três derrotas nas três primeiras partidas, os Gunners venceram seus últimos dois compromissos e miram mais um triunfo para dar sequência à fase positiva.

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TOTTENHAMA campanha do Tottenham é exatamente o oposto do feito pelo Arsenal. Enquanto os Gunners perderam as três primeiras e venceram as duas últimas, os Spurs iniciaram com três vitórias consecutivas, mas vêm de dois revezes nos últimos dois jogos.

+ Tem brasileiro na lista! Saiba quem são os 40 finalistas ao prêmio Golden Boy 2021FICHA TÉCNICA

Arsenal x TottenhamPremier League - Campeonato Inglês6ª Rodada​Data e horário: 26/09/2021, às 12h30 (de Brasília)​Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)Árbitro: Craig PawsonAssistentes: Ian Hussin e Dan RobathanTransmissão: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS TIMES

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Ramsdale; Tomiyasu, Ben White, Gabriel Magalhães e Tierney; Xhaka, Partey e Odegaard; Saka, Aubameyang e Smith Rowe.

Desfalques: Ninguém.

TOTTENHAM (Técnico: Nuno Espírito Santo)Lloris; Emerson Royal, Cuti Romero, Sánchez e Reguilón; Hojbjerg, Skipp e Dele Alli; Lucas, Kane e Son.