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Arsenal x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo da Premier League

Duelo londrino é o destaque da segunda rodada do Campeonato Inglês neste domingo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 ago 2021 às 17:53

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 17:53

Crédito: SHAUN BOTTERILL/POOL/AFP
A segunda rodada da Premier League contará com o clássico londrino entre Arsenal e Chelsea neste domingo. No Emirates Stadium, o time da casa precisa se recuperar após derrota para o recém-promovido Brentford na última semana. Já o Chelsea quer a segunda vitória seguida depois da goleada aplicada no Crystal Palace na primeira rodada. Na pré-temporada, os times se enfrentaram e os Blues venceram por 2 a 1.
+ Arsenal contrata meia Martin Odegaard, ex-Real Madrid, em definitivoArsenalNa última temporada, o Arsenal ficou apenas na oitava colocação, fora das competições europeias. Para a nova jornada, os Gunners confirmaram a contratação de Martin Odegaard, que havia atuado por empréstimo na equipe com destaque. Outro reforço foi o goleiro Aaron Ramsdale, ex-Bournemouth e Sheffield United, que chega para brigar pela vaga de titular. Em coletiva, o técnico Mikel Arteta falou sobre os novos nomes da equipe.
- Odegaard nos fez melhores. Precisávamos de mais opções, mais alternativas, criatividade e jogadores que possam ser modelos neste clube. Estou muito feliz que o clube tenha feito um esforço para termos Martin aqui. Sobre Aaron, é um jovem goleiro muito talentoso e com grande experiência. Ele vai trazer competição que é o que queremos. Competição saudável, competição de qualidade. Queríamos um goleiro lá e terminamos com o Aaron - disse Arteta.
+ Neuer sofre lesão no tornozelo e vira problema para o Bayern de Munique
ChelseaJá o Chelsea vive grande momento. Campeão da última Champions League, a equipe venceu o Villarreal na Supercopa da Europa. Mesmo com bom elenco, a equipe ainda trouxe de volta o atacante Romelu Lukaku, que brilhou na última temporada pela Internazionale, e já deve estrear contra os Gunners. Kanté, que não atuou na estreia, deve retornar ao time. Em coletiva de imprensa, o técnico Thomas Tuchel falou sobre o adversário.
- Eles tiveram um começo um pouco difícil e, de sua perspectiva, pode ser uma ajuda que um grande rival de dentro da cidade chegue. Isso pode criar uma situação em que eles fiquem juntos e tentem conquistar o público com um desempenho forte. Portanto, devemos estar preparados para o melhor Arsenal possível. Eles têm um técnico forte, uma equipe forte, contratações fortes, então devemos nos preparar para o melhor Arsenal possível - comentou Tuchel.
+ Veja a tabela atualizada do Campeonato Inglês
FICHA TÉCNICAArsenal x ChelseaPremier League - 2ª rodada
Data e horário: 22/08/2021, às 12h30 (de Brasília)Local: Emirates StadiumÁrbitro: Paul Tierney (ING)Transmissão: ESPN Brasil
PROVÁVEIS TIMESARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Pepe; Martinelli
CHELSEA (Técnico: Thomas Tuchel)Mendy; Chalobah, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku

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