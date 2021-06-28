Arsenal mira a contratação de lateral esquerdo que treinou com Jorge Jesus

Crédito: Nuno Tavares está no radar do Arsenal (Johannes EISELE / AFP

O Arsenal conversa com os empresários de Nuno Tavares, lateral esquerdo do Benfica, segundo Fabrizio Romano. O ala tem contrato com o clube português até 2024, mas dá prioridade ao time inglês por ter o sonho de jogar na Premier League e os termos pessoais não serão uma barreira na transferência.O clube de Jorge Jesus pede cerca de 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) para liberar o atleta nesta janela de transferências. No entanto, os Gunners buscam pagar apenas oito milhões de euros (R$ 46,9 milhões) pela contratação do jovem de apenas 21 anos.

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O time londrino não tem pressa pela negociação, pois o elenco de Mikel Arteta já conta com Kieran TIernay para a posição. Além disso, o escocês renovou recentemente seu contrato até 2026 e a chegada do português seria para dar mais opções de formações ao comandante espanhol.