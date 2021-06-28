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futebol

Arsenal mira a contratação de lateral esquerdo que treinou com Jorge Jesus

Nuno Tavares, jovem do Benfica de 21 anos, tem o clube inglês como prioridade para a próxima temporada. Gunners já estão em contato com agente do atleta...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 09:04

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 09:04
Crédito: Nuno Tavares está no radar do Arsenal (Johannes EISELE / AFP
O Arsenal conversa com os empresários de Nuno Tavares, lateral esquerdo do Benfica, segundo Fabrizio Romano. O ala tem contrato com o clube português até 2024, mas dá prioridade ao time inglês por ter o sonho de jogar na Premier League e os termos pessoais não serão uma barreira na transferência.O clube de Jorge Jesus pede cerca de 15 milhões de euros (R$ 88 milhões) para liberar o atleta nesta janela de transferências. No entanto, os Gunners buscam pagar apenas oito milhões de euros (R$ 46,9 milhões) pela contratação do jovem de apenas 21 anos.
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O time londrino não tem pressa pela negociação, pois o elenco de Mikel Arteta já conta com Kieran TIernay para a posição. Além disso, o escocês renovou recentemente seu contrato até 2026 e a chegada do português seria para dar mais opções de formações ao comandante espanhol.
Na última temporada, Nuno Tavares foi comandado pelo técnico Jorge Jesus, mas não teve muito espaço no elenco das Águias. O jogador participou apenas de 25 partidas somando todas as competições e distribuiu somente três assistências.

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