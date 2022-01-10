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futebol

Arsenal está interessado na contratação de meia brasileiro

Gunners gostariam de contar com Bruno Guimarães ainda nesta temporada, mas devem optar pela chegada por empréstimo de Arthur, que não tem espaço na Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 08:45

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 08:45

O Arsenal estuda a possibilidade da contratação por empréstimo do meia Arthur, da Juventus, na janela de transferências de janeiro, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Apesar do interesse, os Gunners ainda não iniciara contato com o entorno do brasileiro, que tem pouco espaço na Velha Senhora.Além do ex-jogador do Grêmio, o clube inglês também possui o nome de outros dois atletas na lista para reforçar o elenco ainda nesta temporada. Recentemente, a equipe de Mikel Arteta conseguiu as contratações de Thomas Partey e Martin Odegaard.
> Veja a tabela da Premier League
O alvo número um do Arsenal era Bruno Guimarães, do Lyon. No entanto, os londrinos não chegaram a conversar com os franceses, pois o negócio é visto com muita dificuldade devido aos 45 mlhões de euros (R$ 289 milhões) que a equipe de Peter Bosz irá cobrar para liberar o brasileiro.
Na atual temporada, Arthur entrou em campo com a camisa da Juventus em 11 partidas, mas conseguiu ser titular no time de Massimiliano Allegri em apenas quatro oportunidades. O Arsenal briga por uma vaga na próxima Champions League no Campeonato Inglês e pelo título da Copa da Liga Inglesa.
Crédito: SemespaçonaJuventus,ArthurécotadoparachegarnoArsenal(Foto:Divulgação/Juventus

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