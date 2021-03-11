Arsenal e Chelsea lideram corrida pela chegada de Boateng

Arsenal e Chelsea lideram a corrida pela contratação de Jérôme Boateng, segundo o “Bild”. Apesar do veterano de 32 anos ser titular na equipe de Hansi-Flick, o Bayern de Munique não deve renovar seu contrato. Com isso, o zagueiro será um atleta livre para negociar sua ida para outra equipe sem custos.O defensor está decepcionado com a falta de apoio do clube bávaro e as informações indicam que o jogador só se sente valorizado pelo treinador. O Bayern trata como prioridade a renovação de Niklas Sule, além de já ter acertado a contratação de Upamecano. Ainda assim, Hansi-Flick busca mais um nome para a zaga.