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futebol

Arsenal e Chelsea lideram corrida pela chegada de Boateng

Zagueiro está em fim de contrato com o Bayern de Munique e o clube não irá renovar o vínculo do jogador. Além dos ingleses, há italianos interessados no veterano...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:16

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 13:16
Crédito: Boateng está próximo de saída do Bayern, mas não definiu seu destino (AFP
Arsenal e Chelsea lideram a corrida pela contratação de Jérôme Boateng, segundo o “Bild”. Apesar do veterano de 32 anos ser titular na equipe de Hansi-Flick, o Bayern de Munique não deve renovar seu contrato. Com isso, o zagueiro será um atleta livre para negociar sua ida para outra equipe sem custos.O defensor está decepcionado com a falta de apoio do clube bávaro e as informações indicam que o jogador só se sente valorizado pelo treinador. O Bayern trata como prioridade a renovação de Niklas Sule, além de já ter acertado a contratação de Upamecano. Ainda assim, Hansi-Flick busca mais um nome para a zaga.
> Veja a tabela da Bundesliga
O técnico Thomas Tuchel é um admirador do zagueiro, enquanto os Gunners necessitam reforçar sua defesa. No entanto, os ingleses também devem enfrentar o assédio de diversos times italianos que também pensam em contar com Boateng na próxima temporada, embora nenhum clube tenha sido revelado.

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