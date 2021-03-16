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futebol

Arsenal deve buscar acordo com Real Madrid por Odegaard

Clube inglês deve tentar estender empréstimo, mas clube espanhol deve preferir transferência em definitivo para fazer caixa e investir em novas contratações...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 10:30
Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
O Arsenal irá tentar estender a permanência de Odegaard até a próxima temporada, segundo o “Daily Mail”. O meio-campista pertence ao Real Madrid e chegou emprestado aos Gunners na última janela de transferências de janeiro. Ao final da temporada, os ingleses vão discutir com os espanhóis pela ampliação do atual acordo ou a compra definitiva do norueuguês.O time de Zidane não iria se opor a uma transferência permanente dependendo do dinheiro que fosse receber. O Real Madrid busca fazer caixa para investir em Mbappé ou Haaland no próximo mercado de verão e precisa vender jogadores. No entanto, o Arsenal precisa conhecer se vai jogar em uma competição da Uefa na próxima temporada ou não para fazer as contas e ver se a contratação é viável.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar do início difícil na Inglaterra, Odegaard viveu a melhor semana desde que foi contratado pelos Gunners. Na última quinta-feira, o meio-campista marcou seu primeiro gol pelo time de Arteta contra o Olympiacos, pela Europa League, e no último final de semana foi responsável por iniciar a virada do Arsenal contra o Tottenham na Premier League.

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