Arsenal deve buscar acordo com Real Madrid por Odegaard

O Arsenal irá tentar estender a permanência de Odegaard até a próxima temporada, segundo o “Daily Mail”. O meio-campista pertence ao Real Madrid e chegou emprestado aos Gunners na última janela de transferências de janeiro. Ao final da temporada, os ingleses vão discutir com os espanhóis pela ampliação do atual acordo ou a compra definitiva do norueuguês.O time de Zidane não iria se opor a uma transferência permanente dependendo do dinheiro que fosse receber. O Real Madrid busca fazer caixa para investir em Mbappé ou Haaland no próximo mercado de verão e precisa vender jogadores. No entanto, o Arsenal precisa conhecer se vai jogar em uma competição da Uefa na próxima temporada ou não para fazer as contas e ver se a contratação é viável.