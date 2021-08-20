Arsenal contrata o meia-atacante Martin Odegaard em definitivo

Crédito: Divulgação / Arsenal

Depois de atuar pelo Arsenal emprestado pelo Real Madrid na segunda metade da temporada 2020/21, Martin Odegaard agora oficialmente é atleta dos Gunners. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou a contratação em definitivo do jogador de 22 anos, que vestirá a camisa 8 na equipe londrina.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22O Arsenal não divulgou os valores da transação, mas a imprensa europeia diz que o time comandado por Mikel Arteta desembolsou 35 milhões de euros (R$ 221 milhões na cotação atual). O Real Madrid, por sua vez, não terá nenhuma cláusula de recompra, direito muito comum no futebol internacional.

Contratado pelo Real Madrid em 2015, quando tinha apenas 16 anos, junto ao Stromsgodset, Odegaard nunca conseguiu se firmar no elenco merengue. Depois de sucessivos empréstimos, voltou ao clube na temporada passada, mas, sem a confiança de Zidane, fez apenas nove jogos.

+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela