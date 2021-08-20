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futebol

Arsenal contrata o meia-atacante Martin Odegaard em definitivo

Atleta de 22 anos pertencia ao Real Madrid, mas atuou no clube inglês na segunda metade da temporada passada por empréstimo. Negociação girou em torno de R$ 221 milhões...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 10:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 10:15
Crédito: Divulgação / Arsenal
Depois de atuar pelo Arsenal emprestado pelo Real Madrid na segunda metade da temporada 2020/21, Martin Odegaard agora oficialmente é atleta dos Gunners. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou a contratação em definitivo do jogador de 22 anos, que vestirá a camisa 8 na equipe londrina.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22O Arsenal não divulgou os valores da transação, mas a imprensa europeia diz que o time comandado por Mikel Arteta desembolsou 35 milhões de euros (R$ 221 milhões na cotação atual). O Real Madrid, por sua vez, não terá nenhuma cláusula de recompra, direito muito comum no futebol internacional.
Contratado pelo Real Madrid em 2015, quando tinha apenas 16 anos, junto ao Stromsgodset, Odegaard nunca conseguiu se firmar no elenco merengue. Depois de sucessivos empréstimos, voltou ao clube na temporada passada, mas, sem a confiança de Zidane, fez apenas nove jogos.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
Emprestado ao Arsenal, o norueguês entrou em campo 20 vezes, balançou as redes em duas oportunidades e ainda deu mais duas assistências. Pela seleção, tem 30 partidas disputas e um gol.

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