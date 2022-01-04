Arrumar um interessado em Luiz Adriano vira prioridade para o Palmeiras

Ex-camisa 10 está fora dos planos de Abel Ferreira para a temporada

Rafael Ribeiro

Antes mesmo de iniciar uma ofensiva mais direta por reforços pedidos pelo técnico Abel Ferreira para a temporada, a prioridade do Palmeiras no retorno aos trabalhos, que acontece nesta quarta-feira (5), na Academia de Futebol, é definir o futuro do atacante Luiz Adriano.Dono de um dos maiores salários do plantel e com contrato até o meio de 2023, o jogador, que perdeu a camisa 10 na nova numeração do elenco divulgada pelo clube neste ano, fez apenas cinco gols em 35 partidas e não faz parte dos planos de Abel e sua comissão técnica para a atual temporada.

O problema principal do Verdão é que não há clubes interessados em Luiz Adriano neste começo de ano. O Internacional, onde foi revelado, chegou a sondar a situação do atacante. Mas as conversas não avançaram após o time paulista tentar envolvê-lo nas negociações pelo também avançado Yuri Alberto e ver a recusa dos gaúchos.

O LANCE! apurou que a definição do futuro do ex-camisa 10 é tratada como prioridade pela presidente Leila Pereira. Ela pediu ao gerente de futebol Anderson Barros que concentre atenções em arrumar um destino para o atacante, conseguindo assim aliviar o caixa para que o Palmeiras consiga ir atrás de nomes de maior impacto no mercado para a posição.

A contratação de um centroavante é vista como essencial por Abel para as disputas do Campeonato Paulista e Mundial de Clubes, competições que abrem a temporada palmeirense. O clube conta apenas com Rafael Navarro, reforço trazido do Botafogo (RJ), já que Willian foi para o Fluminense.

Em um primeiro momento, a diretoria palmeirense definiu nesta terça-feira (4) que Luiz Adriano e outros dois jogadores fora dos planos, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Victor Luís, se reapresentarão apenas no próximo dia 19, isso se não arrumarem um clube antes.

Lucas Lima tem vínculo até o final do ano e o clube não vai renovar, mesmo tendo gasto da sua contratação até aqui mais de R$ 80 milhões. O Fortaleza, onde ele jogou o Campeonato Brasileiro, tinha interesse em sua permanência, mas o Palmeiras recusou renovar mantendo o pagamento de parte de seus salários. Os paulistas, contudo, topam liberá-lo de graça. O meia já é tido como um grande prejuízo aos cofres alviverdes.

Victor Luís, contudo, tem sua definição mais encaminhada e deve se transferir para o Ceará.

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