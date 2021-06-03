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Arrascaeta volta a testar positivo para Covid-19 e cumprirá quarentena no Uruguai

Meia do Flamengo está em seu país, a serviço da seleção uruguaia, e isolado em hotel após testar positivo para o coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 10:40

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 10:40

Crédito: AFP
Após testar positivo para a Covid-19 na terça-feira, o meia Arrascaeta realizou novo exame na quarta-feira e o resultado se repetiu. Assim, o atleta será desfalque para a seleção uruguaia nas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, e seguirá a cumprir quarentena em um hotel em Montevidéu.
A informação inicial é do jornalista Rodri Vázquez, da DirecTV Uruguay. De acordo com o profissional, o elenco celeste também realizou novos exames, mas todos deram negativo. O Uruguai enfrenta o Paraguai nesta quinta-feira.
Confira a classificação e todas as partidas das Eliminatórias da América do Sul!Ainda não há uma definição sobre o que Arrascaeta fará após os 10 dias de isolamento em Montevidéu. Assintomático, o atleta é acompanhado pelos médicos da seleção uruguaia, que disputará a Copa América a partir do dia 13 de junho. O Flamengo volta a campo no próximo dia 10, mas a presença do meia nesta partida - contra o Coritiba pela Copa do Brasil - já está descartada.

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