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futebol

Arrascaeta treina com o grupo e alimenta expectativa de retorno imediato

Uruguaio está fora de combate desde que sentiu lesão na coxa, quando estava na seleção...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 15:30

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 15:30

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O técnico Domènec Torrent pode contar com o retorno imediato de Arrascaeta. A expectativa por isso cresceu e foi alimentada nesta segunda, quando o elenco se reapresentou, após goleada sobre o Corinthians. O uruguaio participou do treinamento com o elenco na primeira parte da atividade no Ninho do Urubu.Arrascaeta fez os treinos de aquecimento e prévios à atividade principal junto ao grupo de jogadores que não iniciou entre os titulares - que realizaram um treino regenerativo, como de praxe - diante do Corinthians.
O camisa 14 foi diagnosticado com distensão de grau 1 no bíceps da coxa esquerda, quando ainda estava a serviço da seleção uruguaia, pelas Eliminatórias. O seu último jogo foi no dia 8 deste mês, diante do Chile, atuando por cerca de 75 minutos. No treino seguinte, sentiu tal lesão e, desde então, vem se recuperando no CT do Flamengo. O próximo jogo do Fla é nesta quarta, contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores e no Maracanã. O Rubro-Negro já está classificado às oitavas e, caso Arrascaeta não tenha condições físicas de retornar neste meio de semana, Dome tende a o utilizar no domingo, quando a equipe visita o Internacional, pelo Brasileiro.

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