Arrascaeta supera Guerrero no ranking de artilheiros estrangeiros do Flamengo em Brasileiros

Nem só dos gols de Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Pedro vive o Flamengo. Não é de hoje que De Arrascaeta tem contribuído - e muito - com o poderio ofensivo do Rubro-Negro. Nesta quinta-feira, na vitória carioca por 4 a 2 sobre o Grêmio, em Porto Alegre, o uruguaio marcou pela 11ª vez na temporada. Foram sete apenas neste Campeonato Brasileiro.
Desde que chegou à Gávea, no ano passado, o camisa 14 já estufou as redes 29 vezes, sendo 20 delas em partidas do Brasileirão. Arrascaeta agora já é o segundo maior artilheiro estrangeiro do clube na história da competição nacional, superando o peruano Paolo Guerrero, hoje no Internacional, e ficando atrás apenas do sérvio Petkovic.
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO FLAMENGO EM BRASILEIROS- Entre 1971 e 2021
1º - Petkovic - sérvio - 31 gols2º - Arrascaeta - uruguaio - 20 gols3º - Guerrero - peruano - 19 gols4º - Doval - argentino - 15 gols5º - Bottinelli - argentino - 6 golsUribe - colombiano - 6 gols