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Arrascaeta supera D'Alessandro no ranking de estrangeiros com mais gols na história do Brasileiro

Uruguaio marcou na vitória do Flamengo sobre o Goiás...

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 07:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 jan 2021 às 07:05
Crédito: Arrascaeta tem 6 gols nesse Brasileirão (Alexandre Vidal / Flamengo
Após três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a triunfar nessa segunda-feira, batendo o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. Um dos destaques da partida foi Arrascaeta, autor do primeiro gol da partida. Foi o 6º do uruguaio na competição e o 10º na temporada.
O meia agora se isolou como o 4º maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileirão, deixando para trás o argentino D'Alessandro, ídolo do Internacional que deixou o clube gaúcho recentemente. São 41 tentos do atual camisa 14 rubro-negro na competição desde a sua chegada ao país para defender o Cruzeiro, em 2015.
Agora, apenas o sérvio Petkovic, outro ídolo da Gávea, o peruano Paolo Guerrero, que também passou pelo time carioca, e o colombiano Aristizábal, aparecem à frente de Arrascaeta. Confira a lista atualizada:
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º – Petkovic – sérvio - 83 gols2º – Paolo Guerrero – peruano - 55 gols3º - Aristizábal – colombiano - 48 gols4º – Arrascaeta - uruguaio - 41 gols5º - D’Alessandro – argentino - 40 gols6º - Hernán Barcos – argentino - 38 gols7º - Rodolfo Fischer – argentino - 37 gols8º - Conca – argentino - 36 gols9º – Marcelo Moreno – boliviano - 34 gols10º – Pedro Rocha – uruguaio - 31 golsDoval – argentino - 31 golsArce - paraguaio - 31 gols

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