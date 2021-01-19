Arrascaeta supera D'Alessandro no ranking de estrangeiros com mais gols na história do Brasileiro

Crédito: Arrascaeta tem 6 gols nesse Brasileirão (Alexandre Vidal / Flamengo

Após três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a triunfar nessa segunda-feira, batendo o Goiás por 3 a 0, em Goiânia. Um dos destaques da partida foi Arrascaeta, autor do primeiro gol da partida. Foi o 6º do uruguaio na competição e o 10º na temporada.

O meia agora se isolou como o 4º maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileirão, deixando para trás o argentino D'Alessandro, ídolo do Internacional que deixou o clube gaúcho recentemente. São 41 tentos do atual camisa 14 rubro-negro na competição desde a sua chegada ao país para defender o Cruzeiro, em 2015.

Agora, apenas o sérvio Petkovic, outro ídolo da Gávea, o peruano Paolo Guerrero, que também passou pelo time carioca, e o colombiano Aristizábal, aparecem à frente de Arrascaeta. Confira a lista atualizada:

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO