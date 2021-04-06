Arrascaeta supera argentino no ranking dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Flamengo

Crédito: Arrascaeta fechou o placar contra o Madureira (Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol não é o único jogador do atual elenco que vem escrevendo o seu nome entre os grandes artilheiros da história do Flamengo. Enquanto o camisa 9 se tornou, nesta segunda-feira, o maior goleador rubro-negro deste século, empatando com Renato Abreu, com 73 bolas na rede, Arrascaeta se isolou como o 7º estrangeiro com mais gols em todos os tempos.

Com o tento anotado sobre o Madureira, na goleada por 5 a 1, o uruguaio atingiu a marca de 32 gols em 104 partidas e superou o argentino Alfredo González, que estufou as redes 31 vezes em 45 jogos entre 1938 e 1939. Quem aparece logo à sua frente no ranking agora é Paolo Guerrero, hoje no Internacional. O peruano deixou a sua marca em 43 oportunidades na sua passagem pela Gávea.

Quem lidera a estatística com folga é Doval. "El Loco", como era chamado, marcou 95 gols em 263 partidas com a camisa rubro-negra, conquistando os Cariocas de 1972 e 1974 pelo clube.

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO