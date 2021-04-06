Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arrascaeta supera argentino no ranking dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Flamengo
futebol

Arrascaeta supera argentino no ranking dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Flamengo

Uruguaio tem dois gols em dois jogos nesta temporada...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 08:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 08:35
Crédito: Arrascaeta fechou o placar contra o Madureira (Marcelo Cortes / Flamengo
Gabigol não é o único jogador do atual elenco que vem escrevendo o seu nome entre os grandes artilheiros da história do Flamengo. Enquanto o camisa 9 se tornou, nesta segunda-feira, o maior goleador rubro-negro deste século, empatando com Renato Abreu, com 73 bolas na rede, Arrascaeta se isolou como o 7º estrangeiro com mais gols em todos os tempos.
Com o tento anotado sobre o Madureira, na goleada por 5 a 1, o uruguaio atingiu a marca de 32 gols em 104 partidas e superou o argentino Alfredo González, que estufou as redes 31 vezes em 45 jogos entre 1938 e 1939. Quem aparece logo à sua frente no ranking agora é Paolo Guerrero, hoje no Internacional. O peruano deixou a sua marca em 43 oportunidades na sua passagem pela Gávea.
Quem lidera a estatística com folga é Doval. "El Loco", como era chamado, marcou 95 gols em 263 partidas com a camisa rubro-negra, conquistando os Cariocas de 1972 e 1974 pelo clube.
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO
1º - Doval (Argentina) – 95 gols em 263 jogos (1969 a 1971 e 1972 a 1975)2º - Jorge Benítez (Paraguai) – 76 gols em 115 jogos (1952 a 1956)3º - Petkovic (Sérvia) – 57 gols em 196 jogos (2000 a 2002 e 2009 a 2011)4º - Sidney Pullen (Inglaterra) – 47 gols em 130 jogos (1915 a 1923)5º - Valido (Argentina) – 45 gols em 143 jogos (1937 a 1944)6º - Guerrero (Peru) - 43 gols em 112 jogos (2015 a 2018)7º - Arrascaeta (Uruguai) - 32 gols em 104 jogos (2019 até hoje)8º - Alfredo González (Argentina) – 31 gols em 45 jogos (1938 a 1939)9º - Engel (Alemanha) – 23 gols em 75 jogos (1936 a 1938)10º - Agustín Cosso (Argentina) – 20 gols em 28 jogos (1937 a 1938)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tribunal de Justiça do Espírito Santo
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Luna Hardman
Luna Hardman disputa primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding em Portugal
Balanços - S.A. A GAZETA - 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados