Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arrascaeta sofre corte na cabeça e será reavaliado pelo Flamengo

Meia uruguaio tomou três pontos na cabeça durante o intervalo contra o Vélez Sarsfield...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 00:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2021 às 00:26
Crédito: Juan Mabromata / POOL / AFP
Autor do gol da vitória do Flamengo em Buenos Aires, por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, o meia Arrascaeta será reavaliado pelo departamento médico do clube na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu. Durante o intervalo, o camisa 14 realizou sutura na região frontal da cabeça com três pontos, utilizando uma toca de piscina no restante do confronto pela Libertadores.
A delegação rubro-negra retorna ao Rio de Janeiro ainda nesta noite e deve desembarcar na cidade no início da manhã. Já no sábado, o Flamengo joga contra o Volta Redonda, pela última rodada da Taça Guanabara e, na próxima terça, volta a campo pela Libertadores, no Maracanã, contra o Unión Calera.
> Confira a classificação e as próximas rodadas da Copa Libertadores!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha
Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados