Arrascaeta sofre corte na cabeça e será reavaliado pelo Flamengo

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Autor do gol da vitória do Flamengo em Buenos Aires, por 3 a 2 sobre o Vélez Sarsfield, o meia Arrascaeta será reavaliado pelo departamento médico do clube na reapresentação do elenco, no Ninho do Urubu. Durante o intervalo, o camisa 14 realizou sutura na região frontal da cabeça com três pontos, utilizando uma toca de piscina no restante do confronto pela Libertadores.

A delegação rubro-negra retorna ao Rio de Janeiro ainda nesta noite e deve desembarcar na cidade no início da manhã. Já no sábado, o Flamengo joga contra o Volta Redonda, pela última rodada da Taça Guanabara e, na próxima terça, volta a campo pela Libertadores, no Maracanã, contra o Unión Calera.