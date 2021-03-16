Arrascaeta se reapresenta no Ninho do Urubu e participa de atividade com elenco do Flamengo

O segundo dia de treinos do grupo principal do Flamengo na temporada contou com uma novidade. Após ser liberado da reapresentação junto com os companheiros, o meia Arrascaeta compareceu ao Ninho do Urubu conforme combinado e iniciou os trabalhos para a temporada 2021.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoAssim como o restante do elenco fez nesta segunda-feira, Arrascaeta teve que passar por uma bateria de avaliações clínica e física, além de testes de Covid-19. Em seguida, o uruguaio foi a campo e se juntos aos companheiros na atividade comandada por Rogério Ceni. Arrascaeta não esteve presente na reapresentação de segunda-feira porque conseguiu uma liberação do Flamengo para passar o último fim de semana de férias com a família no Uruguai. Se não fosse autorizado, o meia teria que voltar na sexta-feira por causa da escassez de voos decorrente da pandemia.