Arrascaeta se isola como o 5º maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Um dos principais nomes do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, neste sábado, Arrascaeta segue marcando o seu nome no futebol brasileiro. No país desde 2015, quando trocou o Defensor Sporting pelo Cruzeiro, o uruguaio fez contra o Coxa o seu gol de número 39 na história do Campeonato Brasileiro, o quarto na atual edição.

O camisa 14 da Gávea agora ocupa sozinho a 5ª posição na lista de artilheiros estrangeiros da principal competição nacional. Com o tento deste fim de semana, o meia deixou para trás o argentino Hernán Barcos, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio, que atualmente defende o Messina, da Itália.

O líder do ranking é um outro meia que marcou época no Rubro-Negro Carioca: Petkovic. O sérvio, campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, marcou 83 gols em 271 partidas de Brasileirão, somando também as suas passagens por Vitória, Vasco, Fluminense, Goiás, Santos e Atlético Mineiro. Paolo Guerrero, outro que atuou no clube, aparece na 2ª posição, com 55. Veja o top 10:

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