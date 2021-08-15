Arrascaeta se diz feliz, mas evita dar detalhes sobre renovação após vitória: 'Fica entre eu e o Flamengo'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Sport, neste domingo, por 2 a 0 e pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta vibrou com a ótima fase e comentou - brevemente - acerca de sua renovação com o clube, cujo tema foi desviado após questionamento e tem causado divergências internas. - Vamos procurar o que for melhor pra todos. Isso vai ficar entre eu e o Flamengo. Estou muito feliz aqui, quero ficar, mas isso aí é outro tema - falou Arrascaeta, na saída do gramado do Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, à emissora "Rede Globo".

- Ele tem me dado liberdade para ajudar o time, estou me sentindo bem à vontade, feliz, e o time está evoluindo - concluiu, sobre o seu rendimento.

As conversas entre Flamengo e Arrascaeta pela renovação contratual ganharam novos capítulos nesta semana, mas ainda estão longe de um final feliz. As partes definiram a duração do novo vínculo (até o fim de 2025, sendo que o atual expira em 2023) e debateram um reajuste salarial, que é considerado justo pela diretoria. A divergência é a mesma de meses atrás: a compra dos 25% dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai (veja mais aqui).

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