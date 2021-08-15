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Arrascaeta se diz feliz, mas evita dar detalhes sobre renovação após vitória: 'Fica entre eu e o Flamengo'

Uruguaio brilhou no triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, neste domingo, pelo Brasileirão...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 18:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 18:18
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Sport, neste domingo, por 2 a 0 e pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Arrascaeta vibrou com a ótima fase e comentou - brevemente - acerca de sua renovação com o clube, cujo tema foi desviado após questionamento e tem causado divergências internas. - Vamos procurar o que for melhor pra todos. Isso vai ficar entre eu e o Flamengo. Estou muito feliz aqui, quero ficar, mas isso aí é outro tema - falou Arrascaeta, na saída do gramado do Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, à emissora "Rede Globo".
- Ele tem me dado liberdade para ajudar o time, estou me sentindo bem à vontade, feliz, e o time está evoluindo - concluiu, sobre o seu rendimento.
As conversas entre Flamengo e Arrascaeta pela renovação contratual ganharam novos capítulos nesta semana, mas ainda estão longe de um final feliz. As partes definiram a duração do novo vínculo (até o fim de 2025, sendo que o atual expira em 2023) e debateram um reajuste salarial, que é considerado justo pela diretoria. A divergência é a mesma de meses atrás: a compra dos 25% dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai (veja mais aqui).
+ Fla na cola do G4! Confira a tabela completa do Brasileiro
Agora, com 27 pontos no Brasileirão, a um do G4 e ainda com duas partidas a menos em relação à maioria, o Fla vira a chave e a direciona para a Libertadores. Nesta quarta, decide uma vaga nas semifinais da Libertadores contra o Olimpia, em Brasília (na ida, triunfo por 4 a 1). Pelo Brasileiro, o compromisso a seguir será diante do Ceará, fora, no domingo que vem (22).

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