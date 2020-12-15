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Arrascaeta revela brincadeira com Suárez por disputa ao Puskás: 'Falam que o meu gol é melhor'

Uruguaio do Flamengo concorre pela pintura diante do Ceará, no Brasileiro de 2019. Meia já havia disputado o prêmio por gol marcado quando ainda defendia o Cruzeiro, mas perdeu
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LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 17:45

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:45

Arrascaeta concorre ao Prêmio Puskás - entregue pela Fifa ao autor ou autora do gol mais bonito da temporada - pela segunda vez em sua carreira. Se não ganhou em 2018, quando ainda defendia o Cruzeiro, o uruguaio do Flamengo terá a oportunidade de levar desbancando um compatriota na edição de 2020: o astro Luis Suárez.
O camisa 14 do Fla, que concorre pela pintura diante do Ceará, no Brasileiro de 2019 (veja o golaço acima), brincou ao ser questionado a respeito da concorrência com o amigo Luisito, hoje no Atlético de Madrid:
- Falei com ele (Suarez), brincamos bastante. São gols diferentes e muito bonitos. Meus companheiros certamente falam que o meu é melhor (risos), mas são todos muito bonitos. Que vença o melhor - disse Arrascaeta, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (veja mais respostas aqui).
- É uma felicidade enorme estar novamente entre os três gols mais importantes do ano. São gols que acontecem naturalmente. É um privilégio disputar um prêmio tão importante. São três gols espetaculares que todo mundo gostou - emendou.> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro

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