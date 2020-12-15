Arrascaeta revela brincadeira com Suárez por disputa ao Puskás: 'Falam que o meu gol é melhor'

Arrascaeta concorre ao Prêmio Puskás - entregue pela Fifa ao autor ou autora do gol mais bonito da temporada - pela segunda vez em sua carreira. Se não ganhou em 2018, quando ainda defendia o Cruzeiro, o uruguaio do Flamengo terá a oportunidade de levar desbancando um compatriota na edição de 2020: o astro Luis Suárez.

O camisa 14 do Fla, que concorre pela pintura diante do Ceará, no Brasileiro de 2019 (veja o golaço acima), brincou ao ser questionado a respeito da concorrência com o amigo Luisito, hoje no Atlético de Madrid:

- Falei com ele (Suarez), brincamos bastante. São gols diferentes e muito bonitos. Meus companheiros certamente falam que o meu é melhor (risos), mas são todos muito bonitos. Que vença o melhor - disse Arrascaeta, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (veja mais respostas aqui).