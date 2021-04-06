Arrascaeta realça massacre do Flamengo e projeta Supercopa: 'Estamos preparados para tudo'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1, nesta segunda-feira, em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, em massacre que iniciou com gol de Gabriel Barbosa e foi finalizado com a marca de Arrascaeta. Diego e Gerson, além de Gabi mais uma vez, assinaram o placar elástico. Veja os gols abaixo: E Arrascaeta destacou o elevado volume de jogo do Fla nesta noite, mas destacou o fator evolução necessária, de olho na sequência da temporada.

- Foi um grande jogo. Criamos muito, estamos trabalhando muito isso. Fizemos muitos gols, mas temos muita coisa para melhora e encaixar. Saímos com muita coisa positiva - disse Arrascaeta, ao PPV do Carioca, emendando sobre a Supercopa do Brasil, o desafio da vez:

- Tentaremos jogar da melhor forma. Será contra um grande rival, que está em um grande momento e temos que acreditar. Toda temporada é diferente, sabemos das dificuldades, mas estamos preparados para tudo.

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