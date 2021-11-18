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Arrascaeta na transição, Rodrigo Caio recuperado e Isla de volta: a reapresentação do Flamengo

Rubro-Negro ainda treina nesta sexta-feira antes de embarcar para dois jogos em Porto Alegre, os últimos antes da decisão da Libertadores, no dia 27...
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Publicado em 

18 nov 2021 às 18:28

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:28

Rodrigo Caio, por sua vez, treinou com o grupo integralmente - recuperado de um recente edema na panturrilha. E Isla voltou a treinar, depois de ser convocado e, sem jogar pelo Chile, ter que passar por um período de quarentena. O lateral-direito está liberado para atuar novamente.
O Flamengo ainda treina nesta sexta no Ninho antes de embarcar para Porto Alegre. A torcida tem um "AeroFla" programado para motivar o time no Aeroporto do Galeão na tarde de amanhã. O jogo contra o Internacional será às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Crédito: ArrascaetaposaduranteotreinodestaquintanoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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