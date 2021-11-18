Arrascaeta na transição, Rodrigo Caio recuperado e Isla de volta: a reapresentação do Flamengo

Rodrigo Caio, por sua vez, treinou com o grupo integralmente - recuperado de um recente edema na panturrilha. E Isla voltou a treinar, depois de ser convocado e, sem jogar pelo Chile, ter que passar por um período de quarentena. O lateral-direito está liberado para atuar novamente.

O Flamengo ainda treina nesta sexta no Ninho antes de embarcar para Porto Alegre. A torcida tem um "AeroFla" programado para motivar o time no Aeroporto do Galeão na tarde de amanhã. O jogo contra o Internacional será às 21h30 deste sábado, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão.