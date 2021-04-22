Arrascaeta fala sobre renovação: 'Está pendente provar a Europa, mas jogar no Flamengo é um privilégio'

Crédito: Marcelo Cortes/CRF

Na estreia da Libertadores, Arrascaeta fez valer o seu talento e decidiu o confronto diante do Vélez Sarsfield, na Argentina, com um golaço na vitória por 3 a 2, de virada. Assim, acentuou o imbróglio vivido entre o uruguaio e o Flamengo pela renovação e valorização contratual. E o atleta falou sobre isso.Em entrevista à rádio uruguaia "Sport 890", Arrascaeta comentou que está em conversas com o Flamengo pela renovação, algo tratado diretamente pelo seu empresário, Daniel Fonseca, e pôs o futebol europeu no horizonte, além de afirmar que jogar no Flamengo "é um privilégio".

- Com o Flamengo estamos conversando pela renovação. O clube quer muito que eu esteja aqui e estou muito feliz com a vida que tenho. Tenho contrato até dezembro de 2023. Existe uma lacuna de provar a Europa, mas estou muito feliz no Rio de Janeiro e jogar por uma potência como o Flamengo é um privilégio - disse Arrascaeta, completando sobre a estreia na Libertadores: