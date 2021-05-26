Arrascaeta está na pré-lista do Uruguai para a Copa América

Presença frequente nas listas de Óscar Tabárez, técnico da Celeste, Giorgian De Arrascaeta está entre os 50 nomes da pré-lista enviada pelo Uruguai para a Conmebol a respeito da Copa América, que será realizada entre 10 de junho e 13 de julho, na Argentina. O meia, portanto, deve desfalcar o Flamengo neste período. Confira as datas e os grupos do torneio de seleções clicando aqui!Antes da Copa América, Arrascaeta está convocado pelo Uruguai para os jogos contra o Paraguai, no dia 3 de junho, e Venezuela, no dia 8, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A CBF adiou os jogos do Flamengo neste período. O confronto com o Coritiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, passou para os dias 10 e 16 de junho - seriam em 2 e 9. Já o jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, estava marcado para o dia 5, e ainda não teve nova data definida pela CBF.