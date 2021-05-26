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futebol

Arrascaeta está na pré-lista do Uruguai para a Copa América

Camisa 14, confirmada a convocação desfalcará o Flamengo entre junho e julho...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 19:32
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Presença frequente nas listas de Óscar Tabárez, técnico da Celeste, Giorgian De Arrascaeta está entre os 50 nomes da pré-lista enviada pelo Uruguai para a Conmebol a respeito da Copa América, que será realizada entre 10 de junho e 13 de julho, na Argentina. O meia, portanto, deve desfalcar o Flamengo neste período. Confira as datas e os grupos do torneio de seleções clicando aqui!Antes da Copa América, Arrascaeta está convocado pelo Uruguai para os jogos contra o Paraguai, no dia 3 de junho, e Venezuela, no dia 8, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A CBF adiou os jogos do Flamengo neste período. O confronto com o Coritiba, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, passou para os dias 10 e 16 de junho - seriam em 2 e 9. Já o jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão, estava marcado para o dia 5, e ainda não teve nova data definida pela CBF.
É certo que, confirmada a participação de Arrascaeta para a Copa América, o meia será desfalque nos duelos com o Coxa, apesar da remarcação dos jogos.

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