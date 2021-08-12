Arrascaeta entra no top 10 dos maiores artilheiros do Flamengo em Libertadores

Crédito: Arrascaeta marcou seu 4º gol nessa edição (Alexandre Vidal /Flamengo

Primeiro foi Gabigol, depois Bruno Henrique e Éverton Ribeiro, e agora Arrascaeta. O quarteto ofensivo que vem fazendo história no Flamengo desde 2019 agora faz parte também do top 10 dos maiores artilheiros do clube na Libertadores em todos os tempos.

Ao abrir o placar na goleada por 4 a 1 sobre o Olimpia, nessa quarta-feira, o uruguaio chegou à marca de 6 gols pela equipe na competição sul-americana. O meia agora está empatado na 9ª posição com Adílio, Vagner Love, Léo Moura e Edmar, que passou pela Gávea entre 1983 e 1984.

O ranking é liderado por Gabriel Barbosa, que estufou as redes duas vezes contra os paraguaios. Já são 19 gols em apenas 26 atuações com a camisa rubro-negra na disputa.

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