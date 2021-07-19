Arrascaeta entra no top 10 dos jogadores com mais assistências no Brasileiro desde 2006

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A goleada do Flamengo sobre o Bahia por 5 a 0, neste domingo, teve como grande protagonista Gabigol, autor de três gols na partida. No entanto, o jogo coletivo do time e outras individualidades também brilharam. Entre outros destaques, Arrascaeta e Éverton Ribeiro.

O uruguaio participou diretamente de dois tentos rubro-negros, sofrendo o pênalti que abriu o placar e dando o passe para Vitinho fechar o marcador. Essa foi apenas a primeira assistência do meia nesta edição do Campeonato Brasileiro, porém, a 42ª desde que o jogador começou a atuar no país, pelo Cruzeiro, em 2015.

Arrascaeta agora é o 9º maior garçom do Brasileirão desde 2006, quando a competição passou a ser disputada por ponto corridos e com 20 times. O camisa 14 está empatado com Léo Moura, outro ídolo rubro-negro, e Thiago Neves, que também passou pela Gávea e hoje defende o Sport. O uruguaio, no entanto, disputou apenas 145 jogos neste período, contra 232 de Thiago e 368 de Léo.

Outro jogador do atual elenco que aparece no ranking é Éverton Ribeiro. Líder de assistências do Brasileiro em 2013 e 2014 - Arrascaeta ficou no topo em 2019 -, ainda pelo Cruzeiro, o meia, que é o terceiro colocado. Ao servir Gabigol no terceiro tento anotado sobre o Bahia, o camisa 7 alcançou a impressionante marca de 54 passes para gol em 245 atuações. Veja o top 10:

JOGADORES COM MAIS ASSISTÊNCIAS NO BRASILEIRO DESDE 2006