Arrascaeta empata com Conca no ranking dos artilheiros estranheiros do Brasileirão

Atual campeão brasileiro, o Flamengo finalmente venceu no campeonato 2020. Com um gol de Arrascaeta, o Rubro-Negro bateu o Coritiba nesse sábado, no Couto Pereira, pela 3ª rodada do Brasileirão. O time havia perdido os dois primeiros jogos da competição, para o Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, respectivamente.
Foi o primeiro gol do uruguaio - e da equipe - nesse Brasileiro e o 4º na temporada. Desde que chegou ao país, no 2º semestre de 2015, para defender o Cruzeiro, já são 36 bolas na rede na principal competição nacional. Número alcançado neste fim de semana, e que o coloca empatado com os argentinos Dario Conca e Rodolfo Fischer no ranking dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Campeonato Brasileiro.O maior goleador entre os gringos também é um ídolo do Flamengo: Petkovic. Com 83 gols, o sérvio lidera com folga a lista. O segundo colocado, com 29 tentos a menos que o ex-meia, também passou pela Gávea: o peruano Paolo Guerrero, atual camisa 9 do Internacional. Confira o ranking atualizado:
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DO CAMPEONATO BRASILEIRO
1º - Petkovic - sérvio - 83 gols em 271 jogos2º - Guerrero - peruano - 54 gols em 149 jogos3º - Aristizábal - colombiano - 48 gols em 117 jogos4º - D'Alessandro - argentino - 40 gols em 236 jogos5º - Barcos - argentino - 38 gols em 112 jogos6º - Rodolfo Fischer - argentino - 36 gols em 91 jogosArrascaeta - uruguaio - 36 gols em 116 jogosConca - argentino - 36 gols em 180 jogos9º - Marcelo Moreno - boliviano - 34 gols em 90 jogos10º - Doval - argentino - 31 gols em 96 jogosArce - paraguaio - 31 gols em 139 jogos