Arrascaeta empata com Conca no ranking dos artilheiros estranheiros do Brasileirão

Atual campeão brasileiro, o Flamengo finalmente venceu no campeonato 2020. Com um gol de Arrascaeta, o Rubro-Negro bateu o Coritiba nesse sábado, no Couto Pereira, pela 3ª rodada do Brasileirão. O time havia perdido os dois primeiros jogos da competição, para o Atlético Mineiro e Atlético Goianiense, respectivamente.

Foi o primeiro gol do uruguaio - e da equipe - nesse Brasileiro e o 4º na temporada. Desde que chegou ao país, no 2º semestre de 2015, para defender o Cruzeiro, já são 36 bolas na rede na principal competição nacional. Número alcançado neste fim de semana, e que o coloca empatado com os argentinos Dario Conca e Rodolfo Fischer no ranking dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Campeonato Brasileiro.O maior goleador entre os gringos também é um ídolo do Flamengo: Petkovic. Com 83 gols, o sérvio lidera com folga a lista. O segundo colocado, com 29 tentos a menos que o ex-meia, também passou pela Gávea: o peruano Paolo Guerrero, atual camisa 9 do Internacional. Confira o ranking atualizado: