Arrascaeta em pré-lista do Uruguai para a próxima data Fifa; meia pode perder até três partidas do Flamengo

O Uruguai divulgou, nesta sexta-feira, uma pré-lista de 32 jogadores para a data Fifa de novembro, quando a Celeste enfrentará as seleções da Argentina e da Bolívia, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Se confirmado na convocação final - como tem acontecido -, o meia Arrascaeta pode ser desfalque para o Flamengo em até três rodadas do Campeonato Brasileiro.O Uruguai enfrenta a Argentina, em Montevidéu, e a Bolívia, em La Paz, nos dias 12 e 16 de novembro. A apresentação e o início dos treinos estão marcados para o dia 8 de novembro. Assim, se estiver entre os convocados, Arrascaeta pode ficar fora de três jogos do Flamengo no Brasileirão.
Na 30ª rodada, a partida entre Chapecoense e Flamengo, na Arena Condá, está marcada para 8 de novembro. A 31ª e 32ª rodadas ainda não foram detalhadas pela CBF, mas estão previstas para 10 e 11 e 13, 14 e 15, respectivamente. O Rubro-Negro enfrentará o Bahia, em casa, e o São Paulo, fora, nestas datas.Arrascaeta tem conquistado espaço na seleção de Óscar Tabárez, o que o tem tirado de muitos jogos do Flamengo. Na última data Fifa, por exemplo, o meia retornou ao Ninho do Urubu lesionado, e o departamento médico do clube trabalha para deixá-lo em condições de jogar contra o Atlético-MG, no dia 30.