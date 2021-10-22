Arrascaeta em pré-lista do Uruguai para a próxima data Fifa; meia pode perder até três partidas do Flamengo

O Uruguai divulgou, nesta sexta-feira, uma pré-lista de 32 jogadores para a data Fifa de novembro, quando a Celeste enfrentará as seleções da Argentina e da Bolívia, respectivamente, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Se confirmado na convocação final - como tem acontecido -, o meia Arrascaeta pode ser desfalque para o Flamengo em até três rodadas do Campeonato Brasileiro.O Uruguai enfrenta a Argentina, em Montevidéu, e a Bolívia, em La Paz, nos dias 12 e 16 de novembro. A apresentação e o início dos treinos estão marcados para o dia 8 de novembro. Assim, se estiver entre os convocados, Arrascaeta pode ficar fora de três jogos do Flamengo no Brasileirão.