Arrascaeta e Isla chegam na tarde desta quarta-feira e devem ser reforços contra o Fluminense

Arrascaeta e Isla devem estar à disposição do técnico Paulo Sousa para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que será disputado nesta quarta-feira, contra o Fluminense. A dupla está na Argentina, mas deve iniciar viagem para o Rio de Janeiro por volta das 12h (horário de Brasília).Nos últimos dias, o uruguaio e o chileno estiveram defendendo as camisas de suas seleções durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo disponibilizou um voo fretado para a dupla, mas a viagem teve que ser interrompida em Buenos Aires por conta das condições climáticas, segundo relatos do meia em suas redes sociais.