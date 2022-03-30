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Arrascaeta e Isla chegam na tarde desta quarta-feira e devem ser reforços contra o Fluminense

Dupla está na Argentina, mas deve chegar no Brasil para atuar na decisão do Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 10:04

Publicado em 30 de Março de 2022 às 10:04

Arrascaeta e Isla devem estar à disposição do técnico Paulo Sousa para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, que será disputado nesta quarta-feira, contra o Fluminense. A dupla está na Argentina, mas deve iniciar viagem para o Rio de Janeiro por volta das 12h (horário de Brasília).Nos últimos dias, o uruguaio e o chileno estiveram defendendo as camisas de suas seleções durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo disponibilizou um voo fretado para a dupla, mas a viagem teve que ser interrompida em Buenos Aires por conta das condições climáticas, segundo relatos do meia em suas redes sociais.
Ainda não se sabe qual a condição física dos dois jogadores e se eles terão condições de atuar durante os noventa minutos. No entanto, o camisa 14 é um dos principais nomes do elenco, enquanto Isla será fundamental, uma vez que Rodinei está descartado do jogo por conta de uma lesão.
O rubro-negro carioca inicia sua luta pela conquista inédita do tetracampeonato estadual de forma consecutiva. No entanto, o jogo decisivo que irá sagrar Fla ou Flu campeão Carioca acontece somente no sábado.
Crédito: ArrascaetaeIslasãoesperadosnatardedestaquarta-feiranoRiodeJaneiro(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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