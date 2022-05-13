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Arrascaeta é convocado pela seleção uruguaia e vai desfalcar o Flamengo; confira os jogos

Meia vai participar de amistosos preparatórios contra o México, EUA e Jamaica, visando a Copa do Mundo do Qatar, no final deste ano...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 19:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 19:03
O técnico Diego Alonso, da seleção do Uruguai, convocou Arrascaeta, nesta sexta-feira, para a realização de amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo no Qatar, no final deste ano. Com isso, o meia desfalcará o Flamengo entre os dias 29 de maio e 12 de junho.+ Confira a tabela da Série A​Neste período, o camisa 14 enfrentará as seleções do México, EUA e da Jamaica. E no total, ficará fora em pelo menos quatro partidas, uma vez que a CBF ainda vai definir o sorteio e as datas dos jogos da Copa do Brasil.
São elas: Fluminense, Fortaleza, Bragantino e Internacional. Todas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Crédito: ArrascaetavaidesfalcaroFlamengoentreosdias29demaiode12dejunho(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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