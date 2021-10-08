Arrascaeta, do Flamengo, sente dores musculares e é substituído em partida da Seleção Uruguaia

Na noite desta quinta-feira, Arrascaeta sentiu dores musculares na partida do Uruguai contra a Colômbia, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no estádio Parque Central. Dessa forma, o jogador do Flamengo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. > Goleiro do Flamengo publica mensagem de confiança no BrasileirãoVale lembrar que Arrascaeta já desfalcou o Rubro-Negro recentemente. Depois da Data FIFA que ocorreu entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, o meio-campista retornou ao time para disputar a partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.
Naquela oportunidade, ele ficou em campo por apenas 23 minutos. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. No dia seguinte, o Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda.
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Vale destacar, contudo, que, nesta noite, o uruguaio levou às mãos à coxa direita. No Flamengo, o substituto imediato de Arrascaeta tem sido Vitinho, que foi titular no jogo contra o Red Bull Bragantino.