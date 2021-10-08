Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arrascaeta, do Flamengo, sente dores musculares e é substituído em partida da Seleção Uruguaia
futebol

Arrascaeta, do Flamengo, sente dores musculares e é substituído em partida da Seleção Uruguaia

Vale lembrar que Arrascaeta já desfalcou o Rubro-Negro recentemente; após a última Data FIFA, o meio-campista teve um estiramento na região posterior da coxa esquerda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 21:25

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 21:25

Crédito: Divulgação/AUF
Na noite desta quinta-feira, Arrascaeta sentiu dores musculares na partida do Uruguai contra a Colômbia, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no estádio Parque Central. Dessa forma, o jogador do Flamengo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. > Goleiro do Flamengo publica mensagem de confiança no BrasileirãoVale lembrar que Arrascaeta já desfalcou o Rubro-Negro recentemente. Depois da Data FIFA que ocorreu entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, o meio-campista retornou ao time para disputar a partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.
Naquela oportunidade, ele ficou em campo por apenas 23 minutos. O jogador sentiu dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. No dia seguinte, o Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda.
> Veja a tabela do Brasileirão
Vale destacar, contudo, que, nesta noite, o uruguaio levou às mãos à coxa direita. No Flamengo, o substituto imediato de Arrascaeta tem sido Vitinho, que foi titular no jogo contra o Red Bull Bragantino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados