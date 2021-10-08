Arrascaeta, do Flamengo, sente dores musculares e é substituído em partida da Seleção Uruguaia

Na noite desta quinta-feira, Arrascaeta sentiu dores musculares na partida do Uruguai contra a Colômbia, válida pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, no estádio Parque Central. Dessa forma, o jogador do Flamengo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. > Goleiro do Flamengo publica mensagem de confiança no BrasileirãoVale lembrar que Arrascaeta já desfalcou o Rubro-Negro recentemente. Depois da Data FIFA que ocorreu entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro, o meio-campista retornou ao time para disputar a partida contra o Palmeiras, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.