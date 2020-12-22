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Arrascaeta diz ter recebido propostas da Europa, mas afirma: 'O melhor por agora é seguir no Flamengo'

O camisa 14 do Rubro-Negro também falou sobre o sonho de vestir a camisa do Peñarol...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

22 dez 2020 às 17:33
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Seja pelo Cruzeiro ou defendendo o Flamengo, o meia Arrascaeta é um dos grandes destaques do futebol brasileiro desde 2015, além de defender a seleção uruguaia frequentemente. Desta forma, é natural que o camisa 14 desperte a atenção de clubes do exterior e, aos 26 anos, tenha o desejo de atuar na Europa. Porém, em entrevista à "Rádio Del Sol", Arrascaeta garante estar feliz no Rio de Janeiro e que a a sequência no Fla "é o melhor por agora."
- A gente sempre pensa em ter a oportunidade de estar em um time na Europa, capaz que se me perguntassem antes, ia para qualquer lugar, mas hoje em dia eu disfruto muito de estar um time enorme como o Flamengo e numa cidade maravilhosa como o Rio de Janeiro, onde estou perto da minha família. Espero que tudo aconteça naturalmente, chegaram algumas propostas e o melhor por agora é seguir no Flamengo - disse o meia, que soma 26 gols pelo Flamengo.Revelado pelo Defensor, onde atuou até 2015 até ser negociado com o Cruzeiro, Arrascaeta não esconde a paixão pelo Peñarol. Na entrevista à rádio uruguaia, o camisa 14 falou sobre o sonho de defender o clube da infância.
- Sou fanático desde pequeno. Estava sempre com a bola e a camisa do Peñarol. Nós jogadores também temos sonhos e eu gostaria de poder jogar em algum momento no Peñarol. A gente sempre pensa no econômico, na família e seguir progredindo, mas a gente também tem que ser consciente e não pode pensar em querer jogar no Penãrol com 37 anos, quando já está no último da carreira. Tem que ser um momento em que não seja um estorvo e sim uma solução para o clube.

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