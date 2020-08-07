Arrascaeta detalha as mudanças com Dome e diz: 'Se acrescentamos coisas, vai ser um time mais forte'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Se Arrascaeta iniciou a trajetória no Flamengo sem a titularidade assegurada, ainda com Abel Braga, o mesmo não ocorreu com Jorge Jesus, que o escalou entre os 11 desde o início. Agora, o uruguaio vive a expectativa de trabalhar com Domènec Torrent, contratado para substituir o português.

Em entrevista ao canal "ESPN Brasil", Arrascaeta destacou as primeiras impressões quanto à metodologia de trabalho do treinador catalão, que, de acordo com o camisa 14, fará o Flamengo "gostar de ficar com a bola e ter a posse dela".

– Estamos conhecendo melhor. Aos poucos a gente vai tomar a ideia dele. Temos que se adaptar ao trabalho dele. Para nós, é uma experiência nova, e para ele também no futebol brasileiro. Temos que entender rápido o que ele quer para que seja um ano vitorioso como foi no ano passado. Ele tem intensificado muito com toques curtos, com a bola sempre no pé. Então, acho que vai ser um time que vai gostar de ficar com a bola e ter a posse dela.