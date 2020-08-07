Arrascaeta detalha as mudanças com Dome e diz: 'Se acrescentamos coisas, vai ser um time mais forte'

Se Arrascaeta iniciou a trajetória no Flamengo sem a titularidade assegurada, ainda com Abel Braga, o mesmo não ocorreu com Jorge Jesus, que o escalou entre os 11 desde o início. Agora, o uruguaio vive a expectativa de trabalhar com Domènec Torrent, contratado para substituir o português.
Em entrevista ao canal "ESPN Brasil", Arrascaeta destacou as primeiras impressões quanto à metodologia de trabalho do treinador catalão, que, de acordo com o camisa 14, fará o Flamengo "gostar de ficar com a bola e ter a posse dela".
– Estamos conhecendo melhor. Aos poucos a gente vai tomar a ideia dele. Temos que se adaptar ao trabalho dele. Para nós, é uma experiência nova, e para ele também no futebol brasileiro. Temos que entender rápido o que ele quer para que seja um ano vitorioso como foi no ano passado. Ele tem intensificado muito com toques curtos, com a bola sempre no pé. Então, acho que vai ser um time que vai gostar de ficar com a bola e ter a posse dela.
- Temos que prestar muita atenção nas ideias dele. No futebol brasileiro, temos muitos jogos, ainda mais agora com essa pandemia. Vai ser uma ideia de jogo diferente do que era com o Jesus. Temos que criar novas fórmulas dentro de campo para seguir sendo uma equipe fora e em casa. Tínhamos um estilo de jogo muito bom e, se acrescentamos coisas, vai ser um time mais forte. Estamos ansiosos que o trabalho do Domènec seja feito da melhor forma e que seja vitorioso - emendou Arrascaeta. Com Domènec Torrent e Arrascaeta confirmados, o Flamengo estreará no Brasileiro neste domingo, às 16h, contra o Atlético-MG, no Maracanã. Também será o primeiro jogo do ex-auxiliar de Pep Guardiola pelo Rubro-Negro.