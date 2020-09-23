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Arrascaeta destaca vitória do Flamengo no Equador: 'Serviu para mostrar a força da equipe'

Em Guayaquil, Flamengo faz um bom primeiro tempo, supera as dificuldades e derrota o Barcelona por 2 a 1. Equipe já soma nove pontos no grupo A da Copa Libertadores 2020...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 21:46

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 21:46
Crédito: AFP
Em meio aos desfalques, o Flamengo superou as dificuldades e conseguiu derrotar o Barcelona de Guayaquil, no Equador por 2 a 1. Com a vitória, a equipe chegou aos 9 pontos no Grupo A da Copa Libertadores. Na saída de campo, o autor de um dos gols do rubro-negro, o uruguaio Arrascaeta exaltou à força do grupo e a importância dos três pontos.
- Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Essa semana foi muito difícil para nós. Acho que isso serviu para mostrar a força da equipe. Soubemos aproveitar as oportunidades e é bom sair com os três pontos. É sempre uma motivação para ganhar - frisou o meio-campista.
Apesar dos onze desfalques, a equipe fez um bom primeiro tempo e construiu o resultado com gols de Pedro e Arrascaeta. No entanto, voltou a apresentar erros defensivos, e o time equatoriano diminuiu com Emmanuel Martínez, em falha de Renê e Léo Pereira. Após a vitória, Arrascaeta elogiou o elenco e a atuação da equipe durante a partida.
- Temos um elenco muito qualificado, grandes jogadores. Temos que seguir melhorando. Hoje foi importante vencer. Começamos pressionando bem, tocando e chegando perto do gol - acrescentou o uruguaio.
No calendário, o Flamengo voltará a campo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 16h. No entanto, o clube já enviou um ofício à CBF pedindo o adiamento da partida em virtude dos sete jogadores que testaram positivo para Covid-19 (Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego Ribas, Michael, Vitinho e Bruno Henrique).

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