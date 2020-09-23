Arrascaeta destaca vitória do Flamengo no Equador: 'Serviu para mostrar a força da equipe'

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Em meio aos desfalques, o Flamengo superou as dificuldades e conseguiu derrotar o Barcelona de Guayaquil, no Equador por 2 a 1. Com a vitória, a equipe chegou aos 9 pontos no Grupo A da Copa Libertadores. Na saída de campo, o autor de um dos gols do rubro-negro, o uruguaio Arrascaeta exaltou à força do grupo e a importância dos três pontos.

- Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Essa semana foi muito difícil para nós. Acho que isso serviu para mostrar a força da equipe. Soubemos aproveitar as oportunidades e é bom sair com os três pontos. É sempre uma motivação para ganhar - frisou o meio-campista.

Apesar dos onze desfalques, a equipe fez um bom primeiro tempo e construiu o resultado com gols de Pedro e Arrascaeta. No entanto, voltou a apresentar erros defensivos, e o time equatoriano diminuiu com Emmanuel Martínez, em falha de Renê e Léo Pereira. Após a vitória, Arrascaeta elogiou o elenco e a atuação da equipe durante a partida.

- Temos um elenco muito qualificado, grandes jogadores. Temos que seguir melhorando. Hoje foi importante vencer. Começamos pressionando bem, tocando e chegando perto do gol - acrescentou o uruguaio.